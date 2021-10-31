26.24 / 26.43 30.39 / 30.74
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

В Україні знову похолодає: в яких регіонах чекати зміни погоди

7:38 31 жовтня 2021
осінь

Як і обіцяли синоптики, антициклон Madam Rosamunde подарує українцям ще кілька теплих днів бабиного літа з осінніми туманами вранці. Потім погода почне потроху псуватися.

За прогнозом Укргідрометцентру, на Хелловін, 31 жовтня, на всій території України утримається сонячна та суха погода. Температура +10-+14 градусів, у Криму до +16.

Майже така сама погода буде і 1 листопада. У Криму та Херсонській області на 1−2 градуси тепліше.

З 2 листопада починається похолодання та дощі. Стовпчики термометрів опустяться до +10-+12 градусів, у західних областях до +9 — +11. У Криму та на Херсонщині температура повітря ще залишиться в межах +16-+17 градусів.
Дощі покриють майже всю Україну. Лише Крим та західні області, окрім Закарпаття, залишаться без опадів.

У Києві вдень 31 жовтня +11-+13, 1 та 2 листопада — +10-+12 градусів. Дощ очікується 2 листопада.

За попередніми прогнозами синоптиків, початок листопада буде ще досить теплим, але можливі дощі.

60

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

колектор

«Коллектори погрожували, що скоро збиратиму свої кістки»: полтавець виграв суд у трьох МФО, які повісили на нього шахрайські кредити

Усик&nbsp;— Джошуа

Усик — Джошуа: букмекери назвали фаворита бою-реваншу

годинник

Україна перевела годинники: як перевірити, яка зараз година

люди

Суму виплат мають перерахувати: що робити пенсіонеру, якщо у його пенсійній справі відсутня частина даних щодо стажу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.