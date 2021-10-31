В Україні знову похолодає: в яких регіонах чекати зміни погоди

Як і обіцяли синоптики, антициклон Madam Rosamunde подарує українцям ще кілька теплих днів бабиного літа з осінніми туманами вранці. Потім погода почне потроху псуватися.

За прогнозом Укргідрометцентру, на Хелловін, 31 жовтня, на всій території України утримається сонячна та суха погода. Температура +10-+14 градусів, у Криму до +16.

Майже така сама погода буде і 1 листопада. У Криму та Херсонській області на 1−2 градуси тепліше.

З 2 листопада починається похолодання та дощі. Стовпчики термометрів опустяться до +10-+12 градусів, у західних областях до +9 — +11. У Криму та на Херсонщині температура повітря ще залишиться в межах +16-+17 градусів.

Дощі покриють майже всю Україну. Лише Крим та західні області, окрім Закарпаття, залишаться без опадів.

У Києві вдень 31 жовтня +11-+13, 1 та 2 листопада — +10-+12 градусів. Дощ очікується 2 листопада.

За попередніми прогнозами синоптиків, початок листопада буде ще досить теплим, але можливі дощі.

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