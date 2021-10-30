На вихідних в Україну повернеться бабине літо: де в суботу чекатиме «спеки» до +18 градусів

Відповідно до прогнозу синоптика Українського гідрометцентру Наталії Птухи, останні дні жовтня порадують українців сонцем та теплом: у суботу та неділю у всіх областях буде тепло та сухо, а місцями температура підніметься до +16+18 градусів.

Цей прогноз підтверджують і колеги Наталії: згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, у суботу, 30 жовтня, на сході країни опади не прогнозуються, можлива невелика хмарність. Вночі в регіоні очікується від +4 до +7 градусів, вдень повітря прогріється до +11+13 градусів, подекуди до +14 градусів.

Прогноз на 30 жовтня

У південній частині країни буде сухо та сонячно, опади не прогнозуються. Вночі там очікується від 5 до +7 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +12 до +14 градусів. У Криму без опадів, ясно та сухо. Вночі +5+7 градусів, вдень +12+14 градусів.

На півночі країни без опадів, можлива невелика хмарність. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +4+6 градусів, вдень повітря прогріється до +12+14 градусів.

На заході України буде найтепліше, вдень буде сухо та сонячно, без опадів. Температура повітря підніметься до +14+16 градусів, подекуди очікується до +18 градусів. Вночі у регіоні буде холодно, очікується від +2 до +7 градусів.

У центральній частині країни невелика хмарність, проте опади не прогнозуються. Вночі від +4 до +7 градусів, вдень повітря прогріється до +12+14 градусів.

У Києві 30 жовтня очікується сонячна та суха погода, можлива невелика хмарність. Вночі у столиці від +6 до +8 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +12 до +14 градусів.

Така ж суха та сонячна погода в Україні протримається ще кілька днів, але з неділі температура повітря опускатиметься на кілька градусів.

Останній день осені, 31 жовтня вночі ознаменується сильними заморозками на Заході України (вночі там стовпчики термометри покажуть до 6° морозу), а на півдні в цей час буде до 7 градусів тепла. Вдень по Україні очікується до +14−15, на сході трохи холодніше — до +10−12.

Прогноз на 31 жовтня

Сильного ж похолодання та дощів слід чекати приблизно 3 листопада.

Але загалом останній місяць осені порадує кількома теплими та сонячними днями — як вважає народний синоптик Володимир Деркач, тепло триватиме до середини листопада. Однак потім погода погіршиться, прийдуть дощі, які подекуди можуть перерости в сніг. А у третій декаді листопада температура повітря хоч і знизиться, але мінус іноді спостерігатиметься лише ночами.

Фото Pixabay

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