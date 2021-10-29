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Погода

Дощі перейдуть у сніг: народний синоптик назвав дату похолодання у листопаді

13:05 29 жовтня 2021
Сніг

Досить тепла погода, яка встановилася в Україні наприкінці жовтня, порадує українців і у листопаді.

Так, в ексклюзивному коментарі «ФАКТАМ» народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, що тепло захопить і перші дні другої декади листопада.

«З середини місяця погода погіршиться, прийдуть середньої інтенсивності дощі, які подекуди можуть перерости у сніг. Зниження температури триватиме 2−3 дні, потім знову потеплішає» , — припускає Володимир Деркач.

Читайте також: Синоптики назвали дату, коли випаде перший сніг: детальний прогноз на листопад.

У третій декаді листопада, за його словами, температура хоч і знизиться, але не критично — мінусова температура іноді спостерігатиметься ночами.

Повний текст матеріалу «Все ще бабине літо: синоптики розповіли, чого чекати від погоди у листопаді» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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