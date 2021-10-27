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Погода

Подекуди — до +13: яким регіонам пощастить з погодою 27 жовтня

8:06 27 жовтня 2021
Осінь

У середу, 27 жовтня, як раніше й прогнозували синоптики, в Україні почне підвищуватись температура повітря, хоча минулої ночі на сході країни був мороз до -5−7 градусів.

За даними Укргідрометцентру, середня температура по країні у середу становитиме +10+12 градусів.

Прогноз на 27 жовтня.

Найтепліше, до +13 градусів, очікується у Вінницькій, Одеській та Хмельницькій областях, а також у Криму. Найхолодніше — на Луганщині, де вночі був мороз. Там очікується до +8+10 градусів.

Опади у середу та найближчими днями не очікуються.

Потепління та сонячну погода в Україну несе антициклон. Найближчими вихідними, 30−31 жовтня, температура повітря вдень у деяких регіонах прогріється до +18 градусів. Початок листопада також очікується досить теплим.

Матеріал про те, яка погода буде у листопаді та коли у Києві можливий сніг, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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