Синоптики назвали дату, коли випаде перший сніг: детальний прогноз на листопад

Досить тепла погода, яка, за прогнозами синоптиків, встановиться з середини поточного тижня, триватиме і на початку листопада — очікується, що у Києві температура вдень у перший тиждень буде вище +10 градусів.

За інформацією ресурсу World-weather, не буде морозу й ночами — з 1 до 7 листопада температура сягатиме + 4 + 9 градусів, але вже з наступного тижня піде поступове її зниження. Як, втім, і денної температури.

Згідно з прогнозами, до 0 градусів температура впаде вночі 22 листопада, а сніг очікується аж 29 листопада.

https://world-weather.ru/pogoda/ukraine/kyiv/november-2021/

За інформацією Sinoptik, перші три дні листопада у столиці будуть досить теплими.

https://sinoptik.ua/

Існує народна прикмета, за якою судять про те, якою буде весна: якщо 1 листопада буде холодно і піде сніг, то весна буде пізня і холодна, а якщо буде відлига — наступного року весна буде теплою і ранньою.

А такий прогноз на найближчі два тижні у столиці дає Meteoprog, який обіцяє різке потепління вдень 4 листопада і вночі 5 листопада.

https://www.meteoprog.ua/ru/review/Kyiv/

Раніше завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прогнозувала, що температура повітря почне знижуватися з середини листопада, а на Новий рік вже очікуються стабільні морози, хоча і без снігопадів. За її словами, середньодобова денна температуру на рівні 5 ° C буде стабільна з кінця листопада і до початку грудня.

Фото з Pixabay.

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