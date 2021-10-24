В Україні істотно похолодає 24 жовтня: яким регіонам не пощастить з погодою

В Україну прийшло обіцяне похолодання з нічними заморозками. Як свідчать прогнози Українського Гідрометцентру, якщо 24 жовтня в Києві вдень стовпчики термометрів покажуть + 7- + 9 градусів, а в Чернігівській і Сумській області — + 6- 8 градусів, то в ніч на 25 жовтня заморозки будуть досить відчутними — до мінус 5 градусів (в Чернівецькій області).

У Києві температура повітря вночі знизиться до -2 градусів, а на решті території країни — до -3 градусів. Проте вдень термометри покажуть все ті ж + 7- + 9 градусів.

Прогноз на 25 жовтня

У вівторок, 26 жовтня, хмарність піде і на всій території країни буде ясно, а температура повітря незначно виросте. Хоча на сході України (в Харківській області і на Донбасі) вночі стане ще холодніше — там очікується до -7 градусів.

Прогноз на 26 жовтня

У середу, 27 жовтня, Сумщину накриють короткочасні дощі, а в Києві температура повітря вдень підвищиться до + 10- + 12 градусів. У Закарпатті та на Буковині буде ще тепліше — до +14 градусів, тим часом на сході України ще збережуться нічні «мінуси».

Нагадаємо, синоптик Наталія Діденко очікує, що хороша погода, яка встановиться в середині наступного тижня, триватиме як мінімум до кінця жовтня.

Фото Pixabay

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