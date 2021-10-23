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Погода

До України поспішає потужне похолодання: кому погода піднесе «холодні» сюрпризи на вихідних

10:33 23 жовтня 2021
Прогноз погоди

Згідно з прогнозом синоптиків, в Україні тривають «температурні гойдалки», і перед очікуваним потеплінням в середині наступного тижня українцям доведеться пережити сильне похолодання в найближчі дні.

Так, вже в суботу холодне повітря зайде на захід країни, а в неділю воно пошириться по території всієї України. Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Найтеплішими в суботу виявляться південні, східні і центральні області, де буде від +13 до +19 тепла. Крім того, південно-східні області будуть сьогодні дощовими.

Але вже в неділю температура знизиться по всій країні до + 4 + 11 градусів в денний час, вночі до +1 + 4.

Як писали «ФАКТИ», відомий синоптик Наталія Діденко прогнозує, що з середини наступного тижня температура повітря почне підвищуватися.

«Спочатку західні області, а до кінця тижня і всю Україну огорне м'яка тепла атмосфера з температурою повітря +12 +16 градусів, місцями до +18 градусів. Наступні вихідні, завершення місяця, 30−31 жовтня, обіцяють, за попередніми прогнозами, розкішну погоду», — обнадіяла вона.

ФОТО Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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