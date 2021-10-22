На зміну похолоданню прийде «розкішна погода»: синопткиня порадувала прогнозом на останні дні жовтня

З суботи, 23 жовтня, в Україні очікується суттєве зниження температури, але вже із середи, 28 жовтня, знов потеплішає — гарна погода утримується до кінця місяця.

Такий прогноз погоди дає синопткиня Наталка Діденко і додає, що в останні дні другого місяця осені можна буде «догуляти відпустку».

Тим часом 23 жовтня холодніше стане на заході та півночі, де вдень очікується +7+12 градусів. На решті території — до +12+18 градусів.

«Дощі у суботу можливі від Харківщини, Сумщини — через центральну частину — до Одещини. Може зачепити вологою Волинь, Рівненщину, північні райони Київщини та Чернігівщини. Пізно ввечері на Луганщині та Донеччині також невеликі дощі», — додає Наталка Діденко та уточнює, що у регіонах, які не потрапили у перелік, буде сухо.

У неділю, 24 жовтня, невеликі дощі ймовірні на північному сході України. Температура повітря знижуватиметься, і протягом неділі впаде до +5+10 градусів, на півдні — до +12 градусів. Це супроводжуватиметься сильним північно-західним вітром.

«У Києві вихідними суттєві опади малоймовірні. Вітер втримається поривчастим, некомфортним. Температура повітря у столиці почне поступово знижуватися — у суботу до +12, у неділю — до +6+8 градусів», — повідомляє синопткиня.

У понеділок, 25 жовтня, та у вівторок, 26 жовтня, буде холодно, вночі — мінусова температура.

Фото Наталки Діденко.

«А ось із середини наступного тижня температура повітря почне підвищуватися. Спочатку західні області, а до кінця тижня й всю Україну огорне м'яка тепла атмосфера з температурою повітря +12+16 градусів, місцями до +18 градусів. Наступні вихідні, завершення місяця, 30−31 жовтня, обіцяють, за попередніми прогнозами, розкішну погоду», — обнадіяла Наталка Діденко.

Раніше синопткиня прогнозувала, що наступний тиждень в Україні буде переважно сухим, а потепління почнеться орієнтовно з 27−29 жовтня.

Фото с Pixabay.

84

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter