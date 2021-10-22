У найближчі кілька днів в Україні буде дуже нестабільна погода. Майже літнє тепло зміниться різким похолоданням з нічними заморозками на ґрунті та в повітрі.

За прогнозом Укргідрометцентру, у п'ятницю, 22 жовтня, на всій території країни буде сухо й сонячно. Температура повітря в більшості областей + 16- + 18 градусів, на півдні до +21, у західних та північних областях — + 15- + 17.

У суботу, 23 жовтня, в Україні різко похолодає. У центрі та на півночі стовпчики термометрів опустяться до +11 — + 13 градусів. На заході буде ще холодніше — + 6- 8 градусів. Тільки в Одесі та Криму буде + 15- +16.

У неділю, 24 жовтня, денна температура впаде ще на 2−4 градуси. Найхолодніше буде у східних областях — днем +6 — + 8 градусів. На заході вночі можливі заморозки до — 4 градусів.

У Києві в п'ятницю та суботу буде сонячно, температура повітря вдень +11 — +16 градусів та + 7- +12 градусів відповідно. У неділю, 24 жовтня, в столиці хмарно й +5 — + 8.

Такий прогноз підтверджує і синоптикыня Наталя Діденко. За її розрахунками, у п'ятницю, 22 жовтня, в Україні буде дуже тепло — до + 14 — + 20 градусів. Але вже в суботу, 23 жовтня, різко похолодає. Холод протримається всього кілька днів, потім знову стане майже по-літньому тепло.

За прогнозами синоптиків, пік похолодання очікується 24−25 жовтня. У ці дні вдень буде + 5 — + 9 градусів, а вночі — до -4 морозу.

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