Синоптик обнадіяла українців ще одним потеплінням: коли воно прийде на зміну холодів

Синопткиня Наталка Діденко підтвердила свій попередній прогноз про те, що у п'ятницю, 22 жовтня, в Україні буде дуже тепло — стовпчики термометрів досягнуть +14+20 градусів, але вже наступного дня, у суботу, 23 жовтня, похолоднішає. Правда, це триватиме лише кілька днів.

«Трохи почне відчувати подальше похолодання західна частина України — там 22 жовтня очікується +10+16 градусів. Проте загалом відчуття будуть майже літні», — пише Наталка Діденко у соцмережах та попереджає про сильний вітер, який «гулятиме» багатьма регіонами.

У той же час суттєві опади малоймовірні, невеликі дощі можливі місцями у прикарпатських областях.

У Києві 22 жовтня очікується тепла погода з максимальною температурою повітря +16, +17 градусів. Проте західний вітер буде сильним, поривчастим. Дощі також малоймовірні.

«У суботу холодне повітря арктичного походження почне давити, посуне похолодання, лише на Сході, Півдні та на значній частині території центральних областей 23 жовтня ще побуде тепла погода. А вже у неділю-понеділок у більшості областей України вночі відновляться „мінуси“, а протягом дня ледь жеврітимуть +5+11 градусів», — попереджає синопткиня.

Проте вже у середині наступного тижня очікується чергове потепління — орієнтовно з 27−29 жовтня. Увесь наступний тиждень переважатиме суха погода.

«І ще раз! Не переплутайте: завтра ще тепло, із суботи — похолодання, із середини наступного тижня — потепління», — додала Наталка Діденко.

Раніше повідомлялося, що піком похолодання стануть 24−25 жовтня, коли вдень буде + 5 + 9, а вночі — до -4 морозу.

Фото з Pixabay.

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