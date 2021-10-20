Поки що тепло, але вітряно: синоптики назвали дату похолодання в Україні

У найближчі три дні погоду в Україні визначатиме середземноморський антициклон. Завдяки йому вдень у більшості областей термометри покажуть до +18 градусів тепла, а в деяких регіонах бабине літо запам'ятається цілком літніми 20−22 градусами. Але вже з 23 жовтня з північного заходу прийдуть дощі і похолодання. Про це «ФАКТАМ» розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

Період з 20 по 22 жовтня подарує Україні дуже теплу погоду без опадів. Вдень очікується 10−16 градусів тепла, на північному сході до +12 градусів, в Карпатах — 6−11° тепла.

Погода 20 жовтня

Єдине, що може зіпсувати враження від бабиного літа, це сильний вітер, викликаний протистоянням циклону і антициклону. У більшості областей пориви можуть досягати 20 метрів в секунду, а в Карпатах очікується вітер штормової сили — до 30 м/с.

У період до 22 жовтня є шанс побачити на термометрах до 18 градусів тепла, а жителі південних, центральних областей та Закарпаття можуть розраховувати на +20−22 градуси вдень.

Погода 22 жовтня

З 23 жовтня погода почне поступово змінюватися. Спочатку прийдуть дощі, а за ними — холодні повітряні маси з півночі Європи. Нічні температури будуть близькими до нуля, дні теж стануть холоднішими — до 10 градусів, і тільки на півдні затримається тепло.

Погода 23 жовтня

Нове потепління синоптики обіцяють з 25−28 жовтня, коли знову погоду визначатиме антициклон. При цьому тепло буде тільки в денний час, а по ночах можливі морози до -4 градусів.

Нагадаємо, за розрахунками кліматологів в жовтні не повинно було бути аномально теплої погоди, середньомісячна температура повинна була залишатися в межах 7−12 градусів при кліматичній нормі 6−13°.

Детально про те, які ще погодні сюрпризи можливі в жовтні, в статті «В Україну йде різке похолодання: синоптики розповіли, чого чекати від погоди».

Фото pixabay.com

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