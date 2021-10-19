Штормовий вітер і до +22: в Україну йде бабине літо

Після певного похолодання в Україні потеплішає — у середу, 20 жовтня, у більшості областей температура вдень підніметься до +12+16 градусів, а на заході країни і до +18 градусів.

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, холод втримається на сході України, а також на Сумщині та Полтавщині, де вдень очікується +7+11 градусів.

Проте вже 21−22 жовтня тепла погода охопить практично всю нашу територію, у західних областях місцями ймовірно +19+22 градуси.

«Синоптична ситуація зараз виглядає так, що з північного заходу давить потужний циклон, а на півдні Європи розлігся упертий антициклон. Їхнє протистояння зумовить сильний, навіть місцями до штормових поривів, вітер. 20 жовтня — у західних та північних областях України, а надалі практично повсюдно», — попереджає синоптик.

За словами Наталки Діденко, через сильніший вплив антициклону суттєві опади в Україні малоймовірні, невеликі дощі ймовірні у західних областях.

Фото Наталки Діденко.

У Києві 20 жовтня опади не передбачаються, вдень потеплішає до +14 градусів. У середу і наступні два дні очікується сильний, до штормових поривів, вітер. А ще потепління — 21 та 22 жовтня вдень температура може піднялися до +18 градусів

Проте вже 23−24 жовтня в Україну почне заходити холодне повітря арктичного походження.

Фото автора.

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