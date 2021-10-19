В Україні похолодає до +9: яких погодних аномалій чекати українцям 19 жовтня

Як і обіцяли синоптики, в Україну йдуть дощі. У вівторок, 19 жовтня опади очікуються в Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях, повідомили в Укргідрометцентрі.

На решті території буде переважно суха та сонячна погода. Температура повітря від +9 — +11 на півночі до +12 — +14 градусів в Одесі.

У центральних областях вдень + 10- + 12 градусів, на заході + 11- + 13 градусів, на сході — + 10- + 11.

У Києві вночі теж можливий дощ, вдень хмарно, температура вдень + 9- + 11 градусів, вітер — 7−12 метрів на секунду.



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За прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, в третій декаді жовтня в Україні на кілька днів ще повернеться «бабине літо».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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