Столиці насниться літо: синоптик розповіла про підступні «температурні гойдалки», які українцям влаштує погода

Третій тиждень жовтня в Україні обіцяє градусні гойдалки. Про це попередила синоптик Наталка Діденко.

Згідно з її прогнозами, спочатку стовпчики термометрів поповзуть вниз — вдень покажуть не більше +7+12 градусів, а вночі можливі навіть невеликі «мінуси», а з середи, 20 жовтня у більшості областей потеплішає — максимально до +15+18 градусів.

Проте з 23 жовтня із західних та північних областей почне заходити справжнє холодне повітря.

Синоптична карта Європи

У Києві 19 жовтня пройде без опадів, хіба що найближчої ночі залишиться трохи вологого атмосферного фронту. І хоча протягом дня вівторка буде холодно — +8−9 градусів, в середині тижня столиці «насниться літо», тому що очікується потепління до +18 градусів.

А нового похолодання киянам слід очікувати на вихідних.

Нагадаємо, що за народними прикметами за погодою 18 жовтня можна передбачити настання зими. Якщо сніг цього дня не піде, то зима настане значно пізніше. Якщо сніг все-таки пішов, то варто готуватися до морозів.

Фото Pixabay

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