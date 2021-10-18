Погода в Україні починає псуватися, але ненадовго: коли чекати потепління після заморозків і дощів

З понеділка в Україні дещо зміниться погода — прийдуть дощі (зокрема, їх можна очікувати на півночі країни — в Чернігівській, Сумській, Житомирській і Волинській областях). Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 18 жовтня

У вівторок, 19 жовтня, дощі почнуться також на сході України, а також в центрі. Погода в цих регіонах буде похмурою, а температура повітря вдень коливатиметься від +6 до +11 градусів. Вночі не виключені і заморозки на ґрунті.

Прогноз на 19 жовтня

У середу, 20 жовтня, дощі припиняться, а температура повітря дещо підвищиться. Так, на заході України очікується до +15 градусів (на Прикарпатті), а в Києві — до +10 градусів.

Прогноз на 20 жовтня

Ще більше потеплішає в столиці в четвер, 21 жовтня — вночі очікується до +9 градусів, а вдень — до +18. Проте вже на наступних вихідних може прийти нова хвиля похолодання, прогнозує ресурс Gismeteo.

Нагадаємо, народний синоптик з Каменя-Каширського Володимир Деркач прогнозував прихід до кінця жовтня чергового бабиного літа.

Фото akzent.zp.ua/

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