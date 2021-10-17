Мало сонця і дощі: синоптики розповіли, як зміниться погода в Україні найближчими днями

Новий тиждень принесе в Україну зміну погоди. Вплив антициклону послабиться, прийдуть дощі. Після 20 жовтня стане тепліше, хоч і не настільки, як раніше очікували синоптики. Погодні карти наводить Український гідрометцентр.

17 жовтня можуть пройти невеликі дощі на півдні, а в північних і західних регіонах очікується туман. У Карпатах вночі невеликий мороз, а вдень до +4 градусів. В інших регіонах вдень 11−16°.

Погода 17 жовтня

18 жовтня дощі прийдуть в західні і північні області, там похолоднішає і вдень очікується до +10. У південних, південно-східних регіонах і на Закарпатті — до 13−14 градусів.

Погода 18 жовтня

19 жовтня опади змістяться в центральні, південні та східні області. Там вдень стане холодніше — до 8−11 градусів. На заході і в північних областях сонячно.

Погода 19 жовтня

З 20 жовтня відчутно потеплішає. Це може бути тією останньою жовтневою теплою хвилею, про яку попереджав народний синоптик Володимир Деркач. За його розрахунками, в третій декаді місяця Україну чекають декілька досить теплих днів після яких знову повернуться холоди.

Погода 20 жовтня

У Києві в період з 17 до 20 жовтня стане помітно прохолодніше, але вже з 21 жовтня знову повернеться тепло. За розрахунками сайту Sinoptik.ua, температури в третій декаді жовтня будуть не такими високими, як очікувалося раніше. Київ може розраховувати максимум на 17 градусів.

У Gismeteo.ua аналогічно уточнили свої розрахунки. Очікується, що дуже теплими з 16−18 градусами вдень будуть четвер, 21 жовтня, і п'ятниця, 22 жовтня, а потім повернеться прохолодна погода.

Нагадаємо, раніше синоптики очікували, що до 20 жовтня в окремих районах, в першу чергу на Закарпатті, повітря прогріється до 20 градусів.

Фото pixabay.com

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