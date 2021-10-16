Синоптики прогнозують сонце та до +16: в які регіони прийде осінній холод

У суботу, 16 жовтня, в Україні в більшості областей буде суха сонячна погода, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду.

Невеликі дощі пройдуть у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

Найтепліше буде на півдні та сході. Там вдень повітря прогріється до +16 градусів. Тільки в Одесі очікується + 10- + 12.

На заході температура повітря буде в межах +11 — + 13 градусів. У Закарпатті вдень очікується +15 градусів.

На півночі синоптики також обіцяють + 11- +13 градусів.

У Києві вдень буде тепло — + 12- +14 градусів. Вітер північно-східного напрямку 3−8 метрів в секунду.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, з 17 по 20 жовтня в Україні очікується сонячна погод а, без опадів. Повітря прогріється до +18 градусів, а на Закарпатті очікується +20 градусів.

Народний синоптик Володимир Деркач також прогнозував, що ближче до 20-х чисел жовтня в Україну прийде потепління, але тепла погода надовго не затримається.

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