В Україну йде аномальне тепло: названо дати

Незважаючи на те, що кліматологи обіцяли погоду в жовтні, близьку до середньорічної норми, на температури може сильно вплинути антициклон Ольденбургія, про який попереджала синоптик Наталія Діденко. За розрахунками gismeteo.ua, до третьої декади місяця, а саме 21−22 жовтня температура в Києві вдень може піднятися до 20 градусів і вище.

Погода в найближчі 10 днів

Раніше в Українському гідрометцентрі «ФАКТАМ» повідомили, що внаслідок впливу антициклону очікують з 17 по 20 жовтня сонячну погоду, без опадів і з досить високими як для жовтня температурами. За прогнозами, термометри повинні показати до 18 вище нуля, а на Закарпатті всі 20 градусів.

Якщо прогноз виправдається, то це буде вкрай нетипова для жовтня погода. Тим більше, що кліматологи очікували від другого місяця осені середньомісячну температуру в межах 7−12 градусів при кліматичній нормі 6−13°.

Втім, за 140 років спостережень за погодою температури в жовтні бували абсолютно різними. Реєструвалися як морози до -23 градусів, так і +34 градуси в південних областях. У Києві погода в жовтні демонструвала як значні «мінуси» (до -17 градусів в 1920 році), так і не менш вражаючу спеку (+28 у жовтні 1888 року).

Народний синоптик Володимир Деркач прогнозував в жовтні кілька дуже теплих днів ближче до 20-х чисел місяця, але ця хвиля тепла обіцяє бути дуже швидкоплинною.

Фото pixabay.com

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