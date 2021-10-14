Невеликі дощі не зіпсують свято: яку погоду синоптики обіцяють українцям на Покрову і довгі вихідні

На свято Покрови в Україні місцями пройдуть помірні дощі — дасть про себе знати циклон. Опади не зіпсують довгі вихідні: вже до вечора 14 жовтня в більшості областей розпогодиться, а 15 жовтня дощі залишаться хіба що на півдні та на північному сході. На заході і в центральній частині країни можливі тумани. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Температурних стрибків у найближчі дні не передбачається. Вночі буде близько нуля, а вдень погода порадує. «Вдень термометри покажуть 8−14 вище нуля, а на півдні-сході країни вони піднімуться до 18 градусів тепла», — розповіла «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

Погода 14 жовтня

Затримається волога погода в Карпатах — там очікується невеликий дощ і мокрий сніг.

З 17 по 20 жовтня погоду над Україною буде визначати західний антициклон Oldenburgia, а тому очікується суха погода. «Ночами температура повітря буде коливатися в межах від 0 до плюс 8, а вдень температура поступово підвищиться до 13−18 вище нуля, а на крайньому заході до 20 градусів тепла», — прогнозує синоптик.

Про те, якої погоди чекати до кінця місяця, докладно в статті «ФАКТІВ» «Сухо і до +20: синоптики потішили прогнозом на другу половину жовтня».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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