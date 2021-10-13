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Погода

Сухо і до +20: синоптики потішили прогнозом на другу половину жовтня

18:20 13 жовтня 2021
погода на осінь
На початку цього тижня синоптики інформували про те, що в Україну увірветься циклон, який принесе з собою похолодання і перший сніг. Також в Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про погодні сюрпризи 13 жовтня. Крім того, «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Україну поспішає антициклон Oldenburgia.

Які погодні сюрпризи жовтень готує для українців? З цим запитанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

— Вдень 13 жовтня і вночі 14 жовтня з півдня та північного сходу через всю країну пройде циклон, тому в Україні, крім західної частини, пройдуть помірні, а місцями і значні дощі, — розповіла «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — Температура вночі очікується у діапазоні 2 — 8 тепла, а ось вдень термометри покажуть 8 — 14 вище нуля, а на південному сході країни вони піднімуться до 18 градусів тепла. У Карпатах очікується невеликий дощ і мокрий сніг, температура протягом доби коливатиметься від 2 до 3 градусів тепла. 15 і 16 жовтня буде переважно без опадів, правда у південних, центральних і східних областях малоактивний фронт зумовить місцями невеликі дощі. Температура вночі істотно не зміниться, вдень термометри покажуть плюс 8 — 14. А ось у період з 17 по 20 жовтня очікується суха погода, оскільки над Україною буде знаходитися поле підвищеного тиску. Ночами температура повітря буде коливатися у межах від 0 до плюс 8, вдень температура поступово підвищиться до 13 — 18 вище нуля, а на крайньому заході до 20 градусів тепла.

У четвер, 14 жовтня, очікується суха погода, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень у Сумській області стовпчики термометрів опустяться до відміток плюс 8, а ось на півдні та сході місцями повітря прогріється до 16 градусів тепла.

У п'ятницю, 15 жовтня, очікується суха погода, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень у Чернігівській і Тернопільській областях стовпчики термометрів опустяться до відміток плюс 9, а ось на півдні та сході місцями повітря прогріється до 16 градусів тепла.

У суботу, 16 жовтня, очікується суха погода, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень на заході місцями стовпчики термометрів опустяться до відміток плюс 9, а ось на півдні та сході місцями повітря прогріється до 16 градусів тепла.

У неділю, 17 жовтня, очікується суха погода, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень на заході місцями стовпчики термометрів опустяться до відміток плюс 9, а ось на півдні та сході місцями повітря прогріється до 16 градусів тепла.

У понеділок, 18 жовтня, очікується суха погода, швидкість вітру — близько 8 метрів на секунду. Вдень у Сумській області стовпчики термометрів опустяться до відміток плюс 9, в Криму повітря прогріється до 15 градусів тепла.

Народний синоптик Володимир Деркач повідомив «ФАКТАМ»: «Помірні дощі можуть початися ще в кінці першої десятиденки жовтня. У другій декаді поступово почне знижуватися температура, ночами очікуються заморозки, і вдень буде досить холодно. Остання декаді жовтня буде трохи „рівнішою“: досить прохолодні дні, невеликі опади. І між ними все ж буде кілька досить теплих днів».

Нагадаємо, що раніше народний синоптик Леонід Горбань у інтерв'ю «ФАКТАМ» повідомив, що холодний, але сухий жовтень порадує тривалим бабиним літом у середині місяця і засмутить потім сильними дощами та нічними заморозками. «Холода триватимуть і у листопаді, коли очікуються дощі та ранній сніг», — зазначив синоптик. Також він раніше «ФАКТАМ» спрогнозував, що майбутня зима в Україні буде суворою та сніжною.

Як повідомляли «ФАКТИ», погода на Новий рік буде «нестійкою», також нинішньою зимою можуть бути люті морози.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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