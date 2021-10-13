В Україну поспішає антициклон Oldenburgia: синоптик розповіла, чим здивує погода українців на Покрову і до кінця тижня

14 жовтня, на Покрову, а також під час довгих вихідних, які в Україні триватимуть до неділі, 17 жовтня, в країні буде досить прохолодно, істотні опади не передбачаються.

«Найближчими днями, якщо комусь потрібні дощі та тепла погода, щоб „поперли“ гриби, то не дуже сподівайтеся. Вологий циклон у четвер залишить межі країни і дощі утримаються хіба що на північному сході України. А також трохи вологи прийдеться на західні області — у Карпатах зі снігом», — прогнозує синопткиня Наталія Діденко і додає, що вологий циклон з країни виштовхне західний антициклон Oldenburgia.

фото https://www.facebook.com/tala.didenko

За її словами, у вихідні сміливо можна планувати далекі поїздки — істотних опадів не буде, але теплим одягом варто запастися.

Вдень очікується до + 8 + 13 градусів, що «нормально для середини жовтня», а ночі будуть холодними — до + 1 + 6 градусів, при проясненні — і до невеликих «мінусів».

«У п'ятницю, 15 жовтня, уздовж смуги Одеська область — Кропивницький з районами — Черкаська область — Дніпропетровщина — Харківщина може щось покапать. З опадами найближчим часом все», — повідомляє синоптик і попереджає про сильний вітер 14 жовтня на Лівобережжі.

У Києві на Покрову і практично до кінця тижня опадів не буде, вночі + 2 + 5 градусів, в денні години — до + 9 + 13 градусів.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач передбачав, що в другій декаді жовтня температура повітря почне знижуватися, ночами очікуються заморозки, а дні будуть досить холодними. Остання десятиденка жовтня, за його розрахунками, буде незначно «рівнішою»: досить прохолодні дні, невеликі опади. І між ними все ж випаде кілька досить теплих днів.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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