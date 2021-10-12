«Пристойні дощі» накриють частину України 13 жовтня: ДСНС виступила з попередженням

В Державній службі з надзвичайних ситуацій України попередили про погодні несподіванки 13 жовтня. Так, в цей день у західних областях очікується туман, який знизить видимість на дорогах до 200−500 метрів.

А тим часом в Одеській та Миколаївській областях, вдень у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях очікується значний дощ (I рівень небезпеки, жовтий), говориться у повідомленні ДСНС.

І поки на півдні і в центрі країни очікують на дощі, на гірськолижному курорті Буковель выпав перший сніг. В мережі з'явилося відео.

У свою чергу синоптик Наталка Діденко попередила про «пристойні» дощі на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській областях, і частині Дніпропетровщини. Їх спровокує циклон з південного заходу.

Синоптична карта Європи

Також волога погода переважатиме завтра в прикарпатських областях (у Карпатах — із снігом), ймовірні періодичні дощі і в Одеській області.

Тим часом на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Вінниччині 13 серпня очікується скупчення щільних хмар.

У більшості областей переважатиме холодна погода, максимально +8+12 градусів, проте у східних областях та на Запоріжжі середа передбачається найтеплішою в Україні, стовпчики термометрів там покажуть до +18 градусів.

На Київ же 13 жовтня «набіжить» типова осіння хмарність, температура вночі складе +4-+7 градусів, вдень +9-+11 градусів.

Нагадаємо, що за прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня під час другої декади жовтня температура повітря буде поступово знижуватись, ночами очікуються заморозки, та й дні будуть досить холодні. Остання ж десятиденка жовтня очікується дещо «рівнішою» — дні стануть ще прохолоднішими, проте і між ними все ж випаде кілька досить теплих днів.

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