Дощі прийшли ненадовго: синоптики розповіли, які області «накриє» першими

Як раніше і прогнозували синоптики, в Україну прийшли фронти і принесли опади — у вівторок, 12 жовтня, дощі і вночі, і вдень, очікуються у західних областях країни.

За прогнозами Укргідрометцентру, вдень 12 жовтня дощі пройдуть також у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. На решті території — мінлива хмарність. Середня температура вдень — до + 10 + 12 градусів. Прохолодніше буде на заході, тепліше — на південному сході.

Прогноз Укргідрометцентру на 12 жовтня.

У середу, 13 жовтня, опади охоплять всю територію України. Але якщо у західних регіонах дощі, як і у понеділок, очікуються слабкими, то у міру просування на схід вони посилюватимуться. Температура вдень суттєво не зміниться, а ось вночі потеплішає на пару градусів. Як і раніше, прохолодніше буде у західних регіонах.

Прогноз Укргідрометцентру на 13 жовтня.

А вже у четвер, 14 жовтня, опади покинуть територію країни — в Україні очікується мінлива хмарність, температура і вночі, і вдень не зміниться.

Прогноз Укргідрометцентру на 14 жовтня.

А синоптик Наталія Діденко прогнозувала, що 12 жовтня у Карпатах дощ періодично переходитиме у сніг, а температура повітря на високогір'ї опуститься до мінус 5 градусів.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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