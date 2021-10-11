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Погода

Захід і північ накриють дощі, а в Карпатах вже сніг: синоптик розповіла, як 12 жовтня зміниться погода

18:58 11 жовтня 2021
Сніг в Карпатах

Погода в Україні продовжує змінюватися — у вівторок, 12 жовтня, дощі періодично будуть йти в західних і північних областях, також опади торкнуться Вінниччини. Про це в соцмережі повідомила синоптик Наталія Діденко.

У Карпатах, за її прогнозами, дощ періодично переходитиме в сніг, а температура повітря на високогір'ї опуститься до мінус 5 градусів.

На решті території України температура повітря особливо не зміниться: вночі буде від -3 ° С до +4 С, вдень стовпчики термометрів покажуть + 9-+ 13 градусів, а в східних областях і на південному сході — до +16 градусів.

Температурна карта Європи

У столиці температура повітря 12 жовтня зміниться мало — вночі температура складе 2−5 градусів тепла, а вдень — 11−14 градусів.

Нагадаємо, Український гідрометцентр роз'яснив, що після 7 жовтня, якщо температура повітря і поверхні грунту знижується до 0 градусів і нижче, це називають вже не заморозками, а морозами. І якщо заморозки до припинення вегетації рослин відносять до небезпечних метеорологічних явищ, то після того, як природа «підлаштувалася» під зиму, вважається, що мінусові температури загрози більше не становлять.

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