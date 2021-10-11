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Погода

В Україну ввірветься циклон: синоптик попередила, коли українцям чекати першого снігу і похолодання

9:10 11 жовтня 2021
погода

Після 11 жовтня погода в Україні різко зміниться. Підуть температурні контрасти з «мінусами» вночі і літнім теплом в денний час. Як повідомляє Український гідрометцентр, на зміну їм прийдуть дощі, північно-західний вітер і більш характерні для осені температури. Таку погоду принесе циклон з півночі Європи. Як і обіцяла синоптик Наталія Діденко, атмосфера проведе метеорологічну ротацію.

Погода 11 жовтня

12 жовтня в західних областях вночі 2−5 градусів тепла, вдень 6−11 градусів. На решті території тепло ще затримається, в південних областях і на сході до +17.

Погода 12 жовтня

13 жовтня похолодає і в центральній частині України. Там вдень 11−15 градусів і затяжні дощі. Синоптик Українського гідрометцентру Наталія Голеня не виключає, що в Карпатах може випасти мокрий сніг.

Погода 13 жовтня

Український гідрометцентр також звертає увагу, що після 7 жовтня, якщо температура повітря і поверхні грунту знижується до 0 градусів і нижче, то це вже називають не заморозками, а морозами. Якщо заморозки до припинення вегетації рослин відносять до небезпечних метеорологічних явищ, то після того, як природа підлаштувалася під зимові процеси, вважається, що мінусові температури загрози більше не становлять.

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач у своєму прогнозі на жовтень розрахував, що у другій декаді поступово почне знижуватися температура, вдень буде досить холодно, а остання декада принесе прохолодні дні і невеликі опади. Між цими двома періодами випаде кілька досить теплих днів.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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