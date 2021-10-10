Морозний ранок та «спекотний» день: синоптики розповіли про погоду на 10 жовтня

У неділю, 10 жовтня, в Україні збережеться суха прохолодна погода. Днем буде сонячно, вночі в деяких областях на ґрунті та в повітрі мороз.

За прогнозом Укргідрометцентру, в центральних областях вдень хмарно з проясненнями, вітер північно-східний, 5−10 м / с. Температура повітря вночі +1 … + 3 ° С, вдень +12 … + 14 ° С.

У західному регіоні вдень +11 … + 13 ° С, вночі +1 … + 4 ° С. Тільки в Закарпатті вдень повітря прогріється до + 15- + 17 градусів.

На сході країни мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7−12 м / с. Температура повітря вночі +3 … + 5 ° С, вдень +12 … + 15 ° С.

На півдні температура повітря вночі +3 … + 5 ° С, вдень +13 … + 15 ° С, в Криму до +16 градусів.

У Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5−10 м / с. Температура повітря вночі +1 … + 3 ° С, вдень +11 … + 13 ° С.

У Києві в неділю сухо. Вночі — 0 … + 3 градуси, а вдень — +11 … + 13 градусів, вітер південно-західного напрямку, 5−10 м / с.

За прогнозами синоптиків, північний антициклон скоро покине Україну, прийде повітряна маса з опадами.

Перші істотні дощі очікуються увечері 13 жовтня і 14 жовтня. На більшій території країни переважатиме холодне повітря. Тільки в східних областях в денні години буде тепліше.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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