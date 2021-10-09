26.26 / 26.45 30.24 / 30.58
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

«Безхмарний холод триває»: синоптик розповіла, де сьогодні вночі буде до -5

16:03 9 жовтня 2021
осінь

Антициклон Lioba, який продовжує панувати над Україною, принесе ще кілька прохолодних та сухих днів, повідомляє синоптикиня Наталя Діденко.

За її словами, в Україні «безхмарний холод триває».

У неділю, 10 жовтня, вночі очікується від 3 градусів морозу до 6 тепла. На заході та в центрі до мінус 3−5 градусів.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до + 9 — + 14 градусів, в південній частині до + 12 — + 16 градусів.

Вітер східного, північно-східного напрямків, помірний. У Прикарпатті та на південному сході України можливі штормові пориви до 15−20 м / c.

В Києві у неділю буде сухо. Вночі 0 — +3 градуси, в околицях до 0−2 градусів морозу, завтра вдень +9 — +12 градусів.

За прогнозом синоптикині, північний антициклон скоро покине Україну, прийде повітряна маса з опадами.

Перші істотні дощі очікуються увечері 13 жовтня та 14 жовтня. Холодне повітря в Україні буде переважати. Тільки в східних областях в денні години буде тепліше.

А в Карпатах вже сьогодні було 9 градусів морозу. Таку температуру зафіксували на Чорногорському пошуково-рятувальному посту.

«Станом на 8:30 09.10.2021 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, температура повітря -9 градусів, вітер східний, 18 м / с», — йдеться у повідомленні.

Читайте також: В Україну йдуть дощі: синоптики розповіли, коли почнеться похолодання

Фото: https://ua.depositphotos.com

262

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Підвищення пенсій з 1 грудня: кому додадуть 80 гривень, а кому — 800

Збірна Боснії і Герцеговини на шляху до Казахстану

У групі України — скандал: Казахстан не пустив до країни чотирьох футболістів збірної Боснії та Герцеговини

пенсіонер

Кабмін різко збільшив бюджет Пенсійного фонду: хто з пенсіонерів отримає доплати і індексації

Отримання пенсії

Підвищення пенсій в 2022 році: хто з пенсіонерів може розраховувати на збільшення виплат

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.