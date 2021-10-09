«Безхмарний холод триває»: синоптик розповіла, де сьогодні вночі буде до -5
Антициклон Lioba, який продовжує панувати над Україною, принесе ще кілька прохолодних та сухих днів, повідомляє синоптикиня Наталя Діденко.
За її словами, в Україні «безхмарний холод триває».
У неділю, 10 жовтня, вночі очікується від 3 градусів морозу до 6 тепла. На заході та в центрі до мінус 3−5 градусів.
Вдень стовпчики термометрів піднімуться до + 9 — + 14 градусів, в південній частині до + 12 — + 16 градусів.
Вітер східного, північно-східного напрямків, помірний. У Прикарпатті та на південному сході України можливі штормові пориви до 15−20 м / c.
В Києві у неділю буде сухо. Вночі 0 — +3 градуси, в околицях до 0−2 градусів морозу, завтра вдень +9 — +12 градусів.
За прогнозом синоптикині, північний антициклон скоро покине Україну, прийде повітряна маса з опадами.
Перші істотні дощі очікуються увечері 13 жовтня та 14 жовтня. Холодне повітря в Україні буде переважати. Тільки в східних областях в денні години буде тепліше.
А в Карпатах вже сьогодні було 9 градусів морозу. Таку температуру зафіксували на Чорногорському пошуково-рятувальному посту.
«Станом на 8:30
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Фото: https://ua.depositphotos.com262
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