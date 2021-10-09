Останні сонячні дні: синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть дощі

Антициклон, що панує нині над Україною, доживає останні деньки. В цьому впевнені і синоптики Українського Гідрометцентру, і популярний інтернет-синоптик Наталка Діденко.

На вихідних на території країни буде сухо й навіть сонячно, проте температура повітря буде опускатися подекуди нижче 0 градусів.

Прогноз на 9 жовтня

Вдень очікується до +14 градусів, а на Закарпатті — до +16 С.

Прогноз на 10 жовтня

Вітер очікується східний та північно-східний, 5−12 м/с, на Сході та південному сході є ймовірність штормових поривів.

Початок нового тижня особливих змін погоди не принесе, лише в Закарпатті почнуться дощі.

Прогноз на 11 жовтня

А з вівторка, 12 жовтня, антициклон почне руйнуватися, дощі накриють усю Правобережну Україну, і дещо підвищать температуру повітря. Так, нічних заморозків вже не буде, а в Києві стовпчики термометрів покажуть до +14 градусів вище нуля.

Прогноз на 12 жовтня

«Атмосфера на наступному тижні проведе метеорологічну ротацію, очікується зміна повітряних мас — тому будьте уважнішими до самопочуття», — попередила в Facebook Наталка Діденко.

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач раніше повідомив «ФАКТАМ», що у другій декаді жовтня температура повітря поступово почне знижуватися і вдень буде досить холодно. Остання ж декада жовтня очікується дещо «рівнішою»: досить прохолодні дні, невеликі опади. І між ними все ж випаде кілька досить теплих днів.

Фото kamendvir.com.ua/

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