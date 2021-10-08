Приморозить по-справжньому: синоптики назвали дату початку опалювального сезону в більшості областей

Незважаючи на холодні ночі і температури близькі до нуля в темний час доби, в більшості регіонів України поки не прийшов час для опалювального сезону. На таку думку наштовхують висновки синоптиків Українського гідрометцентру.

У Києві, де вже почали потроху включати тепло в дитсадках і лікарнях, формально поки що немає причин для старту опалювального сезону. Згідно зі встановленими нормами, щоб починати подавати тепло в будинки, середньодобова температура повинна триматися нижче +8 протягом трьох днів. З початку жовтня цей показник коливається між 9 і 11 градусами.

Середньодобова температура в Києві

Що стосується інших регіонів, то погодні умови для опалювального сезону складуться в наступні дати:

10−20 жовтня — в Хмельницькій, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях;

— в Хмельницькій, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях; 20−31 жовтня — в більшості областей України;

— в більшості областей України; 1−10 листопада — на півдні і в рівнинних районах Закарпаття.

Нагадаємо, з 8 жовтня синоптики очікують в Україні нового похолодання в зв'язку з ослабленням впливу антициклону і приходом холодних повітряних мас з півночі. З 11 до 14 жовтня атмосферні фронти принесуть дощі, в Карпатах може випасти мокрий сніг.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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