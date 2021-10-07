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Погода

Останні теплі деньки: синоптики розповіли про погоду на найближчі дні

7:43 7 жовтня 2021
ОСІНЬ

У найближчі два дні в Україні збережеться тепла і суха погода. У деяких регіонах очікується сильний вітер до 15−20 метрів в секунду. На заході, крім Закарпатської та Хмельницької областей, в Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях пориви вітру сягатимуть 15−20 метрів на секунду.

За інформацією Укргідрометцентру, у четвер, 7 жовтня, в центральних регіонах та на півночі вдень очікується +12 … +14 вдень. На сході буде трохи тепліше — +13 … + 15. У південних та західних областях — +12 … +14.

У п'ятницю, 8 жовтня, збережеться така ж погода, лише стане на 1−2 градуси холодніше.

Метеорологи попереджають, що 7−9 жовтня в південних, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, найближчими днями циклон принесе в Україну дощі та похолодання. Більш докладно про це в матеріалі «ФАКТІВ».

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