В Україну йдуть дощі: синоптики розповіли, коли почнеться похолодання

— До 11 жовтня в Україні утримається суха погода, яку забезпечить поле високого тиску. Правда, по ночах буде холодно — близько 0 градусів, а місцями можуть бути заморозки до мінус 3. Денна температура буде перебувати в діапазоні 10 — 16 вище нуля, тільки на півдні та в Закарпатті стовпчики термометрів можуть досягти 18 градусів тепла, — розповіла «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — А з 11 до 14 жовтня погода дещо зміниться. Ми очікуємо приходу атмосферних фронтів, які принесуть дощі, в Карпатах може випасти мокрий сніг. Температурний фон трохи зміниться. Так, ночами температура дещо підвищиться — стовпчики термометрів показуватимуть плюс 3 — 8. А ось денна температура трохи знизиться — очікується близько 10 градусів тепла. На півдні, можливо, термометри покажуть і 16 вище нуля.

У четвер, 7 жовтня, очікується суха і сонячна погода, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень на півночі стовпчики опустяться місцями до відміток плюс 11, а ось у Закарпатській області повітря прогріється до 19 градусів тепла.

У п'ятницю, 8 жовтня, очікується суха та сонячна погода, швидкість вітру — близько 12 метрів в секунду. Вдень на півночі і заході місцями стовпчики опустяться до відміток плюс 10, в Закарпатській області повітря прогріється до 17 градусів тепла.

У суботу, 9 жовтня, очікується суха і сонячна погода, швидкість вітру — близько 12 метрів в секунду. Вдень на півночі і заході місцями стовпчики опустяться до відміток плюс 10, а ось в Закарпатській області та Криму повітря прогріється до 15 градусів тепла.

У неділю, 10 жовтня, очікується суха і сонячна погода, швидкість вітру — близько 8 метрів в секунду. Вдень на заході та в центрі стовпчики опустяться до відміток плюс 9, в Закарпатській області повітря прогріється до 15 градусів тепла.

У понеділок, 11 жовтня, невеликі дощі очікуються на заході країни, швидкість вітру — близько 8 метрів у секунду. Вдень на заході та півночі місцями стовпчики опустяться до відміток плюс 10, в Закарпатській області та місцями на півдні і сході повітря прогріється до 15 градусів тепла.

Народний синоптик Володимир Деркач повідомив «ФАКТАМ», що жовтень з самого початку трохи «нахмуриться», але через 1−2 дня від його «смутку» не залишиться й сліду, розпогодиться, і почнуться досить теплі для осені дні (з невеликою перервою) — майже до кінця першої декади. «Цей період якраз можна назвати бабиним літом. Помірні дощі можуть початися ще в кінці першої десятиденки жовтня. У другій декаді поступово почне знижуватися температура, ночами очікуються заморозки, і вдень буде досить холодно. Остання декаді жовтня буде трохи „рівніше“: досить прохолодні дні, невеликі опади. І між ними все ж випаде кілька досить теплих днів», — сказав синоптик

Нагадаємо, що раніше народний синоптик Леонід Горбань у інтерв'ю «ФАКТАМ» повідомив, що холодний, але сухий жовтень порадує тривалим бабиним літом у середині місяця і засмутить потім сильними дощами та нічними заморозками. «Холоди триватимуть і в листопаді, коли очікуються дощі та ранній сніг», — зазначив синоптик. Також він раніше «ФАКТАМ» спрогнозував, що майбутня зима в Україні буде суворою і сніжною.

Як повідомляли «ФАКТИ», погода на Новий рік прогнозується «нестійка», однак цієї зими можуть бути люті морози.

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