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Погода

Швидкість вітру досягне шокуючих 54 км/год: синоптикиня попередила українців, по яких регіонах вдарить стихія

15:21 6 жовтня 2021
Осінь

У четвер, 7 жовтня, в деяких регіонах України можливі штормові пориви вітру, які можуть поєднуватися з заморозками. Про це синоптикиня Наталя Діденко повідомила в своєму Telegram-каналі.

Опадів у четвер не передбачається — Україна поки знаходиться в зоні дії антициклону. Але швидкість вітру буде досягати шокуючих 54 км/год. Особливо сильний вітер прогнозується в західній частині України, Криму, Приазов'ї, більшості східних областей, на Херсонщині та в Дніпрі.

Температура повітря вночі — від +1 до +7 градусів, місцями будуть заморозки. Протягом дня прогнозується від +10 до +15 градусів, на Закарпатті — до +19 градусів.

Карта

У Києві також прогнозується суха погода. Вночі буде від +1 до +4 градусів. Вдень потеплішає до +13 градусів. Дутиме східний поривчастий вітер.

Раніше повідомлялося, що скоро всю Україну накриє сильними дощами.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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