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Погода

В Україні оголошено штормове попередження: яким областям завдасть потужного удару негода

10:09 6 жовтня 2021
Вітер

У низці областей України, як раніше і попереджали синоптики, у середу, 6 жовтня, очікується сильний вітер — I рівень небезпеки, жовтий.

За даними Укргідрометцентру, під удар стихії потраплять західні (за винятком Закарпаття) і південно-східні регіони.

Сильні пориви вітру 15−20 м / с, як і напередодні, очікуються у Волинській, Львівській, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій та Херсонській областях.

прогноз Укргідрометцентру

У середу вдень в Україні буде сухо, сонячно і прохолодно. Середня температура — до + 12 + 14 градусів. Найтепліше буде на півдні та у деяких західних областях.

Прогноз Укргідрометцентру.

Раніше синоптики попереджали про нічні заморозки — і на грунті, і у повітрі. У четвер, 7 жовтня, температура вночі не перевищуватиме + 3 + 5 градусів.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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