В Україну йдуть дощі: синоптик назвала дату вторгнення циклону

У середу, 6 жовтня, в Україні очікуються сильні пориви вітру в західних областях, в Криму та Приазов'ї, а в цілому погода буде такою ж, як в кінці вересня. Дощі в Україні прогнозуються після 12 жовтня. Про це синоптикиня Наталя Діденко повідомляє в своєму Facebook.

Ніч буде холодною — від +2 до +9 градусів, місцями очікуються заморозки. Днем: від +11 до +15 градусів, в західних областях — до +18.

А ось через тиждень Україну накриє дощами — прийде циклон.

У Києві вночі буде від +4 до +7 градусів, а вдень очікується до +13.

Раніше повідомлялося, що в найближчі дні в деяких регіонах країни може різко потепліти.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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