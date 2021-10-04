По Україні вдарять заморозки: синоптики приголомшили прогнозом

Незважаючи на обіцянки приходу «бабиного літа», у більшості регіонів України на поточному тижні очікуються заморозки на поверхні грунту, а місцями навіть у повітрі.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, вдень у понеділок, 4 жовтня, середня температура — до + 14 + 16 градусів. У західних регіонах буде тепліше — у Львівській області та на Закарпатті — до + 20 + 21 градусу. Вночі найхолодніше буде на Буковині — до 0 + 2 градусів.

https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/ukraine/all/0

У вівторок, 5 жовтня, найхолодніша ніч прогнозується у Черкаській області — до + 1 + 3 градусів. Температура вдень суттєво не зміниться.

https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/ukraine/all/1

У середу, 6 жовтня, як і в попередні дні, буде сонячно і прохолодно — середня температура повітря вдень сягатиме + 12 + 14 градусів.

https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/ukraine/all/2

У четвер, 7 жовтня, стане прохолодніше і у Закарпатській області — в середньому по країні вдень очікується до + 12 + 14 градусів.

У той же час у ДСНС, з посиланням на Укргідрометцентр, попередили про похолодання.

Відповідно до інформації метеорологів і рятувальників, 4 жовтня температура повітря вночі в більшості регіонів встановиться на рівні +3 +6 градусів. Більш високою вона буде у Закарпатті, Одещині, Херсонщині та у Криму, де стовпчики термометрів покажуть +7 +9. При цьому у понеділок у всіх регіонах, крім крайнього півдня та більшості західних областей, на поверхні грунту та у повітрі прогнозувалися заморозки у межах 0−5 градусів (І рівень небезпеки, жовтий).

У Київській області вночі 4 жовтня заморозки на поверхні грунту 0−5 градусів (І рівень небезпеки, жовтий).

Але вже до середини тижня, 5 і 6 жовтня, приморозить на поверхні грунту і у північних, східних та більшості західних областей.

У четвер, 7 жовтня, температура не перевищуватиме + 3 + 5 градусів.

Раніше синоптик Наталія Діденко також попереджала про нічні заморозки на початку жовтня. За її словами, більш тепла погода встановиться у західних регіонах через хмарність, яка «прикриє» територію від заморозків, а також на півдні, де свою роль зіграє відносно тепла вода у морях.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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