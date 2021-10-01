26.51 / 26.69 30.62 / 30.97
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

«Рятуйте, що можете»: синоптик попередила про заморозки, які насуваються на Україну

14:40 1 жовтня 2021
Заморозки

У суботу, 2 жовтня, заморозки, як і напередодні, менш вірогідні у західних регіонах, укритих хмарами, а також у прибережних районах через відносно теплу воду у морях.

«Велика частина України буде підмерзати вночі через заморозки на грунті, а місцями і у повітрі. Бережіть, рятуйте, що можете», — попереджає синоптик Наталія Діденко.

Фото зі сторінки Наталки Діденко

У той же час, за її словами, вдень можна прекрасно гуляти і працювати на свіжому повітрі — очікується до +11 +16 градусів, а у західних областях — до +14 +18 градусів.

На заході України, в Криму, Приазов'ї та в Луганській області очікується сильний і поривчастий вітер.

У Києві в суботу, 2 жовтня, і у неділю, 3 жовтня, дощі не очікуються. Повітря вдень прогріється до +15 градусів. Вночі буде +1 +4 градуси і заморозки.

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що з 4 по 7 жовтня температура повітря може піднятися вдень до +18, а на півдні — до +21 градусу.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

324

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

субсидії

Залишаться без виплат: в Кабміні назвали категорію громадян, які не отримають субсидію

Кристина Асмус

Після звістки про весілля Гаріка Харламова з Катериною Ковальчук Кристину Асмус почала «їсти» хвороба, — ЗМІ

Інна Белоконь

Мама Вєрки Сердючки перетворилася на красуню поруч з чоловіком, якого «обожнює»

Азіза з чоловіком

«Готова впасти в ноги»: Наташа Корольова відповіла на прохання 57-річної Азізи подарувати їй яйцеклітини

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.