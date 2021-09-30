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Погода

Синоптик розповіла про погоду на початку жовтня

13:45 30 вересня 2021
осінь

У п'ятницю, 1 жовтня, погода в Україні не відрізнятиметься від тієї, що встановилася останніми днями вересня — буде сухо, ночами холодно, а вдень — прохолодно.

«Вночі у більшості областей місцями очікуються заморозки, від яких буде рятувати хіба щільна хмарність, яка найбільш імовірна у західних областях», — прогнозує синопткиня Наталія Діденко і додає, що прибережні райони від заморозків «прикриють» відносно теплі моря.

Вдень 1 жовтня очікується + 10 + 17 градусів, вітер східний і південно-східний, 3−8 м / с, у Криму та Приазов'ї можливі штормові пориви до 15−18 м / с.

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«У Києві початок жовтня, якби не холодні батареї, міг би стати красунчиком — у п'ятницю опади малоймовірні, вночі +2 + 4 градуси, на околицях заморозки, вдень притомні + 11 + 14 градусів», — жартує синопткиня.

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня у коментарі «ФАКТАМ» відзначала, що з 4 до 7 жовтня температурний фон може трохи змінитися і піднятися до показника плюс 18 градусів, а на півдні — і до 21 градуса тепла. «Перша декада жовтня буде переважно без опадів, температура — плюс 10−18, на півдні — до 20 градусів тепла. Сильні вітри не очікуються. Загалом, буде спокійна осіння погода, яка характерна для початку жовтня», — прогнозувала синопткиня.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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