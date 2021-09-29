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Погода

«Нестійкий» Новий рік: синоптики розповіли про «люті» морози

15:57 29 вересня 2021
«Нестійкий» Новий рік: синоптики розповіли про «люті» морози

Всупереч прогнозам багатьох синоптиків про люту зиму 2021−2022, вона може бути навіть м'якшою за попередню, а мінімальна температура складе не нижче -10 С. Таку несподівану заяву в ефірі «Українського радіо» зробила завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокового прогнозу погоди Українського гідрометеорологічного інституту ГСЧС і НАН України, доктор фізико-математичних наук Вазіра Мартазінова.

Також, за її прогнозами, температура повітря почне знижуватися з середини листопада і на Новий рік вже очікуються стабільні морози, хоча і без снігопадів.

«Новий рік, мабуть, будемо зустрічати в морозі. Але очікувати стійкого снігового покриву не слід», — сказала експерт.

Нагадаємо, перший сніг в Україні випав 22 вересня, але справжніх морозів можна чекати тільки в 20-х числах листопада.

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