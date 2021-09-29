Сонячно, але холодно: киян «порадували» нічними заморозками

У четвер, 30 вересня, у День Віри, Надії, Любові та Софії, в Україні очікується сонячна, але холодна погода.

«Хоч денна температура повітря підніматиметься до порівняно комфортних +10 +16 градусів, проте нічні +1 +8 градусів істотно охолоджуватимуть і повітря, і будинки. Вночі, особливо при проясненні, прийдуть заморозки!» — попереджає синоптик Наталія Діденко.

Вона зазначила, що холодно буде у північно-східній частині України, а західні області «прикриє» хмарами — там заморозки менш вірогідні.

«Холодне повітря пошириться до південної частини України, хіба ще теплі моря зігріватимуть у нічні години прибережні регіони», — додала синоптик.

30 вересня опади не прогнозуються. Виняток можуть лише скласти прикордонні регіони на заході країни — там можливі невеликі дощі.

У Криму та Приазов'ї посилиться східний вітер — до 15−20 метрів на секунду.

«У Києві в четвер опадів не буде. Вночі холодно, + 4 + 6 градусів, на околиці місцями до +1 +3 градусів, можливі заморозки. Протягом дня очікується +11 +13 градусів», — зазначила Наталія Діденко.

Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що в останні дні вересня під впливом антициклону «Ліоба» в Україні пануватиме сонячна, але холодна погода. Заморозки очікуються не лише на грунті, а й у повітрі.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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