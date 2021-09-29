Без дощів, але з заморозками: якою буде погода в останні дні вересня

Під впливом антициклону «Ліоба» в Україні встановиться сонячна, але холодна погода. Очікуються заморозки вже не тільки на грунті, а й у повітрі. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

29 вересня на більшій частині України без опадів, невеликий дощ можливий лише на Закарпатті та в Карпатах, а в північних і західних областях туман. В основному холодно, до 15 градусів вдень. Тепло буде тільки на півдні та на Закарпатті — там до +19.

Погода на 29 вересня

З 30 вересня в Україні прийдуть заморозки на поверхні грунту та місцями в повітрі. До 3 жовтня вночі в північно-східних областях місцями очікується до -3 градусів.

Погода на 30 вересня

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач прогнозував, що на початку жовтня дні будуть холодними, але потім розпогодиться, та до кінця першої декади буде тепло.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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