«Температурні» гойдалки та дощі: синоптики назвали самий спекотний регіон України

В останні дні вересня Україна продовжує перебувати під впливом антициклону.

За даними Укргідрометцентру, у вівторок, 28 вересня, погода в усіх регіонах країни буде комфортна. Невеликі опади очікуються лише на північному сході.

У Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській і Луганській областях пройде невеликий дощ. Денна температура повітря буде у межах +12 — +15 градусів.

На решті території день буде сухим та сонячним. Повітря прогріється до + 13- + 15 градусів. На півдні та в Криму — до + 15- + 17.

У західних областях невеликий дощ можливий на Закарпатті. Тут буде найтепліше — до + 18- + 20.

У середу, 29 вересня, по всій Україні буде суха та сонячна погода. Температура повітря істотно не зміниться.

У Києві 28 вересня без опадів, мінлива хмарність, + 13- + 15 градусів вдень, вітер південно-західний, 5−10 метрів в секунду.

29 вересня в столиці трохи похолодає — до +11 — +13 градусів.

За прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, тепло ще повернеться — в жовтні на українців чекає справжнє «бабине літо».

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