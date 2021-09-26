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Погода

26 вересня в Україні потеплішає до +23: синоптики назвали «найжаркіші» регіони

7:09 26 вересня 2021
погода

Після тривалих холодів Україна нарешті дочекалася відчутного потепління. 26 вересня під впливом антициклону дощі підуть на схід, а в решті регіонів встановиться тепла і сонячна погода, в деяких областях майже літня — до 23 градусів вдень. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Особливо тепло буде на півдні, вище 20 градусів підніметься температура в Одеській області. Також комфортно буде на Закарпатті та в Прикарпатті. В інших регіонах вдень очікується до +19 градусів.

погода
Погода на 26 вересня

Єдине, що зіпсує враження від несподіваного повернення «бабиного літа», це сильний вітер. На півночі (в Чернігівській і Сумській), в центрі (в Полтавській, Дніпропетровській) на півдні і на сході (в Херсонській та Запорізькій областях) очікуються пориви до 20 метрів в секунду.

Як і попереджали народні синоптики, несподівана хвиля тепла в кінці вересня буде дуже недовгою. Вже 27 вересня знову похолодає. Трохи довше затримається майже літня погода в Закарпатті, але й там ночі стануть холодними.

Погода на 27 вересня

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань попереджав, що бабине літо в кінці вересня триватиме два-три дні, а жовтень розпочнеться з холодів. З 5 жовтня стануть частими дощі, 14-жовтня очікуються нічні заморозки.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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