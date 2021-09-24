Останній день дощів: на вихідних в Україну повернеться хороша погода

У п'ятницю, 24 вересня, по всій Україні пройдуть дощі, вони будуть супроводжуватися прохолодною погодою. А ось на вихідних вже потеплішає. Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Робочий тиждень в Україні завершується дощами — вони пройдуть у всіх регіонах країни. Найтепліше буде в Одесі — до 18 градусів, найхолодніша область — Харківська, в ній від 8 до 10 градусів. У Києві: 12−14 градусів тепла.

24 вересня

У суботу значно потеплішає — температура в південних регіонах досягатиме 20 градусів. Невеликі дощі збережуться в східних регіонах.

25 вересня

У неділю сонячна погода буде практично по всій території України.

26 вересня

Раніше народний синоптик Володимир Деркач прогнозував, що третя декада вересня буде теплою, але з деякими перервами. А інший народний синоптик Леонід Горбань упевнений, що бабине літо ще буде в жовтні, він також дав прогноз на всю осінь.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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