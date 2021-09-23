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Погода

В Україну вривається тепло: синоптики назвали дату

13:36 23 вересня 2021
Київ

З п'ятниці, 24 вересня, в Україні, після різкого похолодання, почне теплішати. Про це синоптикиня Наталя Діденко повідомляє в своєму Telegram-каналі.

Температура повітря вдень в більшості регіонів України буде в межах від +10 до +16 градусів, на півдні — до +15, +18 градусів. Дещо прохолодніше буде на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, а також в окремих районах Київської, Черкаської та Кіровоградської області — до +13 градусів.

Місцями пройдуть дощі, вітер може посилитися до штормового.

У Києві в п'ятницю, 24 вересня, очікується вітряна погода з сильним дощем. Температура: від +11 до +13 градусів.

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач зазначив, що третя декада вересня порадує теплом, яке буде заходити короткими хвилями, з перервами в два-три дня, але це не бабине літо. А народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз погоди на всю осінь і заявив, що бабине літо ще буде в жовтні.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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