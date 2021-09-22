26.58 / 26.76 31.08 / 31.39
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

Штормовий вітер, дощі та заморозки: які регіони накриє негода 23 вересня

21:58 22 вересня 2021
Штормовий вітер, дощі та заморозки: які регіони накриє негода 23 вересня

Холодна погода в Україні з температурою плюс 5−10 градусів, на півдні — до 15−16 вище нуля протримається до 24 вересня, а з п'ятниці температура почне підвищуватися. Про це «ФАКТАМ» розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

Втім, в п'ятницю, 24 вересня, можливі невеликі дощі, які спровокує проходження активного фронту.

У свою чергу Наталія Діденко попереджає, що 23 вересня Київ стане найхолоднішою столицею Європи, протягом дня очікується близько +9 градусів. Також можливі невеликий дощ і щільна хмарність. А температура повітря протягом дня в північних областях, практично у всіх центральних, в Харківській області, на Тернопільщині, Хмельниччині коливатиметься в межах + 6- 10 градусів.

Синоптична карта Європи

Вітер в п'ятницю підсилиться до штормового, а вночі в Карпатах можливий мокрий сніг.

Але вже з 25 вересня в Українському гідрометцентрі очікують, що дощі припиняться, і температура знову перейде в діапазон + 15−20 градусів, а на півдні — до +25.

«Така погода може протриматися ще й на початку жовтня. Тому ми можемо вважати, що з 25 вересня в Україні почнеться новий період бабиного літа», — спрогнозували синоптики.

Нагадаємо, згідно з народним повір'ям, за погодою 23 вересня можна передбачати погоду на всю осінь і зиму.

176

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Корольова і Тарзан

«Дівчинка моя росте»: після скандалу з позашлюбною дитиною Корольової Тарзан показав свою «сексапільну мулатку»

квашені баклажани

Квашені баклажани: просто та дивовижно смачно

З 1 січня ФОПи платитимуть більше: на скільки зростуть ЄСВ та єдиний податок

З 1 січня ФОПи платитимуть більше: на скільки зростуть ЄСВ та єдиний податок

пенсії

У ПФУ зробили важливу заяву про виплату вересневої пенсії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.