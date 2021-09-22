Штормовий вітер, дощі та заморозки: які регіони накриє негода 23 вересня

Холодна погода в Україні з температурою плюс 5−10 градусів, на півдні — до 15−16 вище нуля протримається до 24 вересня, а з п'ятниці температура почне підвищуватися. Про це «ФАКТАМ» розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

Втім, в п'ятницю, 24 вересня, можливі невеликі дощі, які спровокує проходження активного фронту.

У свою чергу Наталія Діденко попереджає, що 23 вересня Київ стане найхолоднішою столицею Європи, протягом дня очікується близько +9 градусів. Також можливі невеликий дощ і щільна хмарність. А температура повітря протягом дня в північних областях, практично у всіх центральних, в Харківській області, на Тернопільщині, Хмельниччині коливатиметься в межах + 6- 10 градусів.

Синоптична карта Європи

Вітер в п'ятницю підсилиться до штормового, а вночі в Карпатах можливий мокрий сніг.

Але вже з 25 вересня в Українському гідрометцентрі очікують, що дощі припиняться, і температура знову перейде в діапазон + 15−20 градусів, а на півдні — до +25.

«Така погода може протриматися ще й на початку жовтня. Тому ми можемо вважати, що з 25 вересня в Україні почнеться новий період бабиного літа», — спрогнозували синоптики.

Нагадаємо, згідно з народним повір'ям, за погодою 23 вересня можна передбачати погоду на всю осінь і зиму.

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