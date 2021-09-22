Бабине літо повернеться в Україну: синоптики назвали дату

В Україні очікується мокрий сніг, але при цьому синоптики обіцяють, що тепло повернеться. Коли нам чекати бабиного літа? На це питання відповіли фахівці.

— Холодна погода протримається до 24 вересня з температурою плюс 5−10 градусів, на півдні — до 15−16 вище нуля, такі ж показники можуть бути й на сході. З п'ятниці температура почне підвищуватися, — розповіла «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — Правда, можливі невеликі дощі 24 вересня. Через проходження активного фронту опади очікуються практично по всій країні. Але вже з 25 вересня вони припиняться, і повернеться тепло. Знову температура перейде у діапазон плюс 15−20 градусів у більшості областей, а на півдні — до плюс 25. Така погода може протриматися ще й на початку жовтня. Тому ми можемо вважати, що з 25 вересня в Україні почнеться новий період бабиного літа.

У четвер, 23 вересня, невеликі дощі пройдуть практично на всій території країни, крім Закарпаття, швидкість вітру — близько 12 метрів в секунду. Температура повітря вдень на півночі країни плюс 7−9 градусів, на півдні — плюс 13−15 градусів.

У п'ятницю, 24 вересня, невеликі дощі, як і напередодні, очікуються практично на всій території країни, за винятком Закарпаття, швидкість вітру — близько 12 метрів в секунду. Температура повітря вдень 9−15 градусів тепла.

У суботу, 25 вересня, дощі змістяться на південь та схід, швидкість вітру — близько 12 метрів в секунду. Вдень у Чернігівській і Сумській областях температура повітря плюс 10−12, на півдні повітря прогріється до 17−19 градусів.

У неділю, 26 вересня, невеликі дощі можливі на півночі та сході, швидкість вітру близько 10 метрів в секунду. Температура повітря вдень дещо підвищиться — на півночі — до плюс 13−15 градусів, на півдні місцями — до 22 градусів тепла.

— Третя декада вересня трохи порадує теплом, яке буде заходити короткими хвилями, з перервами у 2−3 дні. Бабиним літом це називати не варто, — вважає народний синоптик Володимир Деркач. — Жовтень з самого початку трохи «нахмуриться», але за 1−2 дні від його «смутку» не залишиться й сліду, розпогодиться, та почнуться досить теплі для осені дні (з невеликою перервою) — майже до кінця першої декади. Цей період якраз можна назвати бабиним літом. Помірні дощі можуть початися ще в кінці першої десятиденки жовтня. У другій декаді поступово почне знижуватися температура, ночами очікуються заморозки, і вдень буде досить холодно. Остання декада жовтня буде незначно «рівніше»: досить прохолодні дні, невеликі опади. І між ними все ж випаде кілька досить теплих днів.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань повідомив «ФАКТАМ»: «На початку третьої десятиденки вересня можливі два-три дні бабиного літа. Холодний, але сухий жовтень порадує тривалим бабиним літом у середині місяця та засмутить потім сильними дощами й нічними заморозками. Холоди триватимуть і в листопаді, коли очікуються дощі та ранній сніг». Синоптик також прогнозує, що майбутня зима в Україні буде суворою та сніжною.

Щодо народних прикмет, пов'язаних з погодою, то, якщо 21 вересня, на Різдво Пресвятої Богородиці (Другу Пречисту) сонячно, то можна очікувати теплої осені, без сильних дощів (ясна погода збережеться як мінімум до кінця жовтня). Похмуре небо — до осінніх холодів і дощових днів. Дощовий ранок означає, що лити буде ще 40 днів, а зима очікується холодною.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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