Зима не за горами: в Україні випав перший сніг

Як і обіцяли синоптики, 22 вересня в Україну прийшла астрономічна осінь з холодами та навіть зі снігом.

Сьогодні вночі перший сніг вкрив гору Піп Іван Чорногірський в Карпатах, повідомили співробітники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

«Станом на 8:35 22 вересня на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість, падає сніг. Температура навколишнього середовища -4°С», — йдеться в повідомленні.

Читачі сторінки жваво коментують перший сніг. Деяким не подобається, що випав він занадто рано — бабине літо ще не скінчилося, а потім зима може виявитися безсніжною.

Але більшість українців раді змінам погоди та наближенню зимових свят.

«Зима не за горами, вона вже в горах», «Ура! Зима іде!», Яка краса «, — пишуть вони.

Нагадаємо, напередодні на горі Піп Іван було зафіксовано -6 градусів і це була найнижча температура повітря у вересні.

За прогнозами синоптиків, в Україні найближчі кілька днів будуть холодними та дощовими. Денна температура в більшості областей опуститься до + 7- + 13 градусів. Потепління варто очікувати тільки в кінці місяця.

А в жовтні знову повернуться холоди.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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