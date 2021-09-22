Зима не за горами: в Україні випав перший сніг
Як і обіцяли синоптики, 22 вересня в Україну прийшла астрономічна осінь з холодами та навіть зі снігом.
Сьогодні вночі перший сніг вкрив гору Піп Іван Чорногірський в Карпатах, повідомили співробітники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
«Станом на 8:35 22 вересня на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість, падає сніг. Температура навколишнього середовища -4°С», — йдеться в повідомленні.
Читачі сторінки жваво коментують перший сніг. Деяким не подобається, що випав він занадто рано — бабине літо ще не скінчилося, а потім зима може виявитися безсніжною.
Але більшість українців раді змінам погоди та наближенню зимових свят.
«Зима не за горами, вона вже в горах», «Ура! Зима іде!», Яка краса «, — пишуть вони.
Нагадаємо, напередодні на горі Піп Іван було зафіксовано -6 градусів і це була найнижча температура повітря у вересні.
За прогнозами синоптиків, в Україні найближчі кілька днів будуть холодними та дощовими. Денна температура в більшості областей опуститься до + 7- + 13 градусів. Потепління варто очікувати тільки в кінці місяця.
А в жовтні знову повернуться холоди.
Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»222
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