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Погода

Мокрий сніг вже завтра, але «сонце та високі градуси» ще будуть, — Діденко

12:45 21 вересня 2021
Київ

У середу, 22 вересня, в Україну прийде астрономічна осінь з холодами і навіть зі снігом. Такий прогноз синоптикиня Наталя Діденко оприлюднила у своєму Facebook.

У день осіннього рівнодення по всій території країни буде холодно — до +12. Тільки в східних і південних регіонах очікується більш висока температура — від +10 до +14 градусів.

Вночі буде ще холодніше — від +1 до +6 градусів. У багатьох регіонах можливі також заморозки на грунті.

При щільній хмарності ймовірність заморозків істотно зменшується.

У Карпатах температура вже опускається нижче нуля, в горах очікується мокрий сніг. А в більшості областей України прогнозуються дощі та тумани.

У Києві в середу, 22 вересня, буде хмарно, сиро, можливий дощ. Температура вдень від +7 до +9 градусів.

Діденко прогнозує, що в Україні потеплішає ближче до вихідних.

«Наступний тиждень ще порадує і сонечком і високими градусами», — стверджує вона.

Раніше повідомлялося, що народний синоптик Леонід Горбань чекає заморозків лише в жовтні — це випливає з його детального прогнозу погоди до кінця осені.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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