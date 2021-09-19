Справжній холод заходить в Україну: яка погода очікує українців 20 вересня

З 20 вересня в Україну прийде холод. Під впливом холодних атмосферних мас із північно-західної частини Європи в більшості областей України денна температура знизиться до 7−13 градусів, а в Києві до 10−12 градусів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко.

Тепло збережеться в східній частині України, на півдні і частково в Дніпропетровській області — там вдень до +14−19 градусів.

Циклон, який визначав погоду в Україні в останні дні, піде, а тому дощі можливі, але незначні, і обмежаться вони західними, північними, північно-східними областями.

Крім похолодання, вночі та вранці очікується зниження видимості на дорогах — автомобілістам варто приготуватися до туманів.

Погода на 20 вересня

Нагадаємо, потепління в Україні очікується ближче до 25−26 вересня. Заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозує, що до наступних вихідних знову стане сонячно, і встановиться тепла погода.

Народний синоптик Володимир Деркач прогнозував, що до 20 вересня відчутно похолодшає, а справжнє бабине літо прийде лише в жовтні.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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