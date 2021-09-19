«Бабине літо» на Покрову: народний синоптик розповів про погодні аномалії жовтня

Всупереч прогнозам заступника начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталі Голені про те, що приблизно з 25 вересня дощі залишать країну, а повітря прогріється до нормальних значень, народний синоптик Леонід Горбань вважає, що саме у ці дні похолодає, й висока ймовірність заморозків.



Своїми прогнозами він поділився з «Обозревателем».



На півдні України погодний тренд, на думку народного синоптика, буде подібним, але температури будуть на кілька градусів вищими.

Заморозків у південних регіонах у цей період не очікується.



Разом з тим, за його розрахунками, перша половина жовтня буде набагато теплішою, ніж друга половина вересня. Два температурних піків можна побачити на графіках народного синоптика для центру та півдня країни.



У центральних регіонах України перше «бабине літо» можна очікувати в період з 10 по 15 жовтня. Вдень повітря прогріється до + 19 — + 21 градусу.



Наступне «бабине літо» буде коротким — воно триватиме лише один день, 21 жовтня, коли стовпчик термометра зупиниться на позначці + 15 — + 17 градусів.





Дати «бабиних літ» на півдні країни практично збігаються з датами, актуальними для центру. Перше очікується 13−14 жовтня з температурами на рівні + 18 — + 21 градус, друге — 21 жовтня з + 14 — + 16 градусами.

Нагадаємо, раніше Леонід Горбань прогнозував, що жовтень почнеться холодами, стверджуючи, що з 5 жовтня знову зачастять дощі, а 14 жовтня на свято Покрови вдарять перші нічні заморозки.



Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»



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